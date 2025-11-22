Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом Депутат Колесник: митинг в Киеве стал ростком здравого смысла на Украине

Прошедшая в Киеве акция протеста против украинского правительства стала ростком здравого смысла, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, не исключено, что украинцы начнут массово выходить на митинги по всей стране.

Протест киевлян можно назвать антимайданом, потому что украинцы выступают против коррупционной шайки, которая существует в их стране во главе с Зеленским. Киевский митинг — это пока что очень слабый всплеск: он не охватил всю Украину. Может быть, все-таки будет что-то массовое, — выразил мнение Колесник.

Депутат отметил, что киевские власти при поддержке Евросоюза будут стараться пресекать дальнейшие акции протеста. По его мнению, Запад и Украина попытаются обвинить Россию в организации митинга в Киеве.

Не уверен, что власти Киева и Евросоюз, который ими руководит, даст развиться протестам украинцев в ближайшее время. Они постараются это подавить или увести в нужное им русло: свалить на Россию, признать протестующих агентами и постараются задушить митинги в зародыше, потому что на Украине нет никакой демократии, — заключил Колесник.

Ранее в Киеве началась акция протеста с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского. Несколько десятков человек вышли на митинг, стартовавший на площади Независимости.