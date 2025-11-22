Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 19:10

Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом

Депутат Колесник: митинг в Киеве стал ростком здравого смысла на Украине

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Прошедшая в Киеве акция протеста против украинского правительства стала ростком здравого смысла, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, не исключено, что украинцы начнут массово выходить на митинги по всей стране.

Протест киевлян можно назвать антимайданом, потому что украинцы выступают против коррупционной шайки, которая существует в их стране во главе с Зеленским. Киевский митинг — это пока что очень слабый всплеск: он не охватил всю Украину. Может быть, все-таки будет что-то массовое, — выразил мнение Колесник.

Депутат отметил, что киевские власти при поддержке Евросоюза будут стараться пресекать дальнейшие акции протеста. По его мнению, Запад и Украина попытаются обвинить Россию в организации митинга в Киеве.

Не уверен, что власти Киева и Евросоюз, который ими руководит, даст развиться протестам украинцев в ближайшее время. Они постараются это подавить или увести в нужное им русло: свалить на Россию, признать протестующих агентами и постараются задушить митинги в зародыше, потому что на Украине нет никакой демократии, — заключил Колесник.

Ранее в Киеве началась акция протеста с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского. Несколько десятков человек вышли на митинг, стартовавший на площади Независимости.

Киев
Украина
Владимир Зеленский
митинги
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер личный модельер принцессы Дианы
Россиянка выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей
Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг
SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле
Военный бунт в Киеве, «Пугачева» в розыске, Украина в огне: что дальше
Обратный отсчет пошел: США дали Зеленскому срок — что он выберет?
«Представляете угрозу»: народному артисту России отказали в шенгенской визе
Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине
Онколог оценил возможные последствия операции Алдонина
Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера
Стали известны подробности борьбы Алдонина с тяжелой болезнью
«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания
В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись
Стало известно, какие пункты плана США по Украине Европа хочет «исправить»
Стало известно, как США хотят обсудить с Россией мирный план
SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками в Кремле
Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов
Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом
«Большая вероятность»: россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Бюджетное утепление дачи для уютной зимы без переплат и своими руками
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.