Онколог оценил возможные последствия операции Алдонина

Операция на желудке футболиста Евгения Алдонина может оказаться успешной, заявил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что прогноз зависит от целого комплекса мероприятий.

Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у нее размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок. В таком случае проводят циторедуктивную операцию, чтобы не нарушать целостность органа и не отягощать качество жизни человека. Будем надеяться, что у него все-таки был достаточно ограниченный процесс, — заявил он.

По словам онколога, рак желудка это достаточно серьезное и коварное заболевание. Ранний диагноз поставить достаточно трудно, потому что его часто маскируют в течение многих лет гастрит, воспалительные изменения, отрыжка, эпизоды похудения, боли в животе. При этом понять, что хронические воспалительные изменения перешли в рак можно только при тщательном наблюдении и квалифицированном осмотре.

Самое главное, чтобы человек с таким диагнозом находился в группе контроля со своим алгоритмом обследования, — резюмировал он.

Ранее СМИ написали, что у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России диагностировали серьезное заболевание, требующее продолжительного и дорогостоящего лечения. Алдонин является обладателем Кубка УЕФА 2005 года, двукратным чемпионом России и пятикратным победителем Кубка страны.