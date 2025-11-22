Военный бунт в Киеве, «Пугачева» в розыске, Украина в огне: что дальше

«Двойника» певицы Аллы Пугачевой объявили в розыск из-за огромного долга, ВС России готовят мощный ответ Киеву после попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу, на Украине предрекли военный переворот этой зимой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Двойника» Пугачевой ищут за многомиллионные долги

Известного советского и российского пародиста Александра Пескова объявили в розыск из-за долга более чем в 13 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. По информации источника, чтобы погасить его, артист снизил стоимость новогодних выступлений почти в 12 раз.

По некоторым данным, сейчас 63-летний Песков запрашивает за выступление 400 тыс. рублей. Кроме того, он существенно сократил райдер: просит воду, стулья, розетки и зеркало, а для массовки — напитки, бутерброды и чай.

Отмечается, что судебные приставы Черемушкинского суда Москвы уже начали процедуру принудительного взыскания долга с Пескова. Известно, что в январе 2023 года суд постановил взыскать с артиста долг по займу, предоставленному ему в 2019 году, однако представитель юмориста заявил, что деньги ему не передавались.

Пародист подал апелляционную жалобу, но суд оставил решение в силе. Долг Песков так и не выплатил, поэтому в начале апреля 2024 года и в конце июня 2025 года по нему были выданы два исполнительных листа. Месяцем позже на артиста были возбуждены два исполнительных производства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным приставов, с компании артиста «Театр п/р А. Пескова», которая, согласно юридическим документам, находится в процессе ликвидации с сентября 2025 года по решению налоговой, в марте и июле 2023 года не смогли взыскать долг по двум исполнительным производствам, в том числе штраф органа пенсионного фонда, из-за невозможности установить местонахождение должника. Также, согласно регистрационным документам, компания по данным на август 2025 года задолжала 13 тыс. рублей по налогам.

Кроме того, по информации сервиса «БИР-Аналитик», налоговая в 2023 и 2024 годах четыре раза приостанавливала операции по счетам компании из-за «непредоставления налоговой декларации» и «принятия налоговым органом решения о взыскании». Размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) компании на 12 февраля 2024 года составлял более 10 тыс. рублей.

Родственники пародиста заявили, что не знают о его нынешних проблемах. Единственная дочь Пескова Дария, не так давно сыгравшая свадьбу, призналась, что не стала приглашать отца, так как боялась его позиции. По словам женщины, артист мог не одобрить ее выбор.

«Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была… Знаете, как в фильмах показывают такой момент: „Скажите, если кто-то против этой свадьбы“. Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: „А вот я против“», — заявила дочь артиста.

Песков известен различными пародиями на знаменитых людей, в том числе на Пугачеву. На фоне ее отъезда за границу и критики России он заявил, что ему «очень обидно». Юморист рассказал, что однажды в Ялте Пугачева пришла на его концерт, где он как раз выступал с пародией на нее. По словам шоумена, после выступления она вместе с певцом Филиппом Киркоровым зашла к нему в гримерку и подарила цветы.

Как Россия ответит на удар ATACMS по Воронежу?

ВСУ 18 ноября пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS американского производства, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе противоракетного боя расчетами зенитной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» все ATACMS были сбиты.

Зенитная система С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили крыши местного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и одного частного домовладения. Никто из мирных граждан не пострадал, уточнили в оборонном ведомстве. Telegram-канал «Шпион» отметил, что в рамках жесткого ответа на удар ATACMS по Воронежу в России могут готовить масштабные атаки по американским предприятиям, работающим на Украине.

«Вашингтон, сняв запрет на использование своего вооружения по территории РФ, сам снял с Москвы любые ограничения. Обсуждается точечное уничтожение объектов, где задействованы американские подрядчики и специалисты оборонной сферы. Ведутся разговоры о конкретных целях, среди которых предприятия военного назначения, ремонтные площадки и центры обслуживания западной техники — места, которые только формально принадлежат Украине, но де-факто находятся под управлением или контролем компаний из США», — подчеркнул источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, после атаки ВСУ на юго-западе Воронежа были найдены неразорвавшиеся блоки ATACMS, сбитых над городом. Один из боеприпасов упал в 150 метрах от ближайших строений, а другой — рядом с дачным домом.

«Обследование длилось не один день», — добавил глава региона.

Он уточнил, что транспортировка упавших боеприпасов была невозможна, поэтому саперам пришлось подрывать их на месте. По этой причине жителей нескольких домов эвакуировали.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов выразил мнение, что уничтожение российскими ПВО американских ATACMS наносит серьезный удар по репутации производителя этого оружия.

ATACMS Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мы уже показали, что наши зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут. Поэтому я так думаю, что таким образом украинцы нанесли имиджевый удар по производителю этих ракет», — отметил командир спецназа «Ахмат».

«Это пугающе»: грядет военный переворот на Украине?

Британские аналитики спрогнозировали возможность военного переворота на Украине. По их мнению, политический кризис в стране усугубляется коррупционным скандалом и активизацией националистических сил.

«Это пугающе похоже на оправдание военного переворота», — заявили эксперты.

Они признали националистов наиболее серьезной угрозой для президента Украины Владимира Зеленского. По словам аналитиков, именно эти силы способны взять власть в свои руки в случае коллапса действующего правительства.

Также стало известно, что бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» Зеленского, и его финансист Александр Цукерман объявлены в розыск на Украине. В карточках, опубликованных на сайте МВД страны, указана дата исчезновения и статьи обвинения, связанные с легализацией преступных средств и участием в преступной организации.

По данным МВД, оба фигуранта проходят по делу, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) связывают с крупной коррупционной схемой в энергетике. Миндич дополнительно проходит по статье о вмешательстве в деятельность госдеятеля.

Обыски у Миндича, главы Минюста Германа Галущенко и в компании «Энергоатом» прошли 10 ноября в рамках операции «Мидас». Как утверждает следствие, участники схемы могли отмыть не менее $100 млн (7,9 млрд рублей). По предварительной информации, Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что проведение антикоррупционного расследования в отношении Зеленского и его окружения решили заморозить на период переговоров. По его словам, это происходит под гарантией неких «европейских послов».

Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

«Я подозреваю, что постаралась посол Евросоюза на Украине. Европейские кураторы украинских грабителей, которые занимались мародерством во время конфликта, очень сильно боятся, что НАБУ выйдет и на их след?» — отметил блогер.

Зеленский тем временем утвердил состав делегации и директивы для переговоров по новому плану США касательно урегулирования конфликта. Согласно указу, на переговоры отправятся руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.

В Киеве же организовали акцию протеста с требованием отставки президента Украины. Несколько десятков человек вышли на митинг, стартовавший на площади Независимости. Люди также требуют увольнения Андрея Ермака. Кроме того, на протест против отключений электричества вышли жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, где родился Зеленский. Перед митингующими выступили директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель ДТЭК Сергей Костюк.

