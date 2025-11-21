В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

После атаки со стороны Вооруженных сил Украины на юго-западе Воронежа найдены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS, сбитых над городом, написал в Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. По его словам, один из боеприпасов упал в 150 метрах от ближайших строений, а другой — рядом с дачным домом.

Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день, — говорится в сообщении.

Он уточнил, что транспортировка упавших боеприпасов невозможна, саперам придется подрывать их на месте. По этой причине жители ряда домов будут эвакуированы.

Во время взрывных работ — 22 ноября около 14:00 — прошу жителей города сохранять спокойствие, — добавил Гусев.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов назвал уничтожение ракет ATACMS над Воронежем серьезным ударом по репутации производителя американского оружия. Он подчеркнул, что все ракеты были перехвачены до достижения целей.