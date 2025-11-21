Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:48

В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После атаки со стороны Вооруженных сил Украины на юго-западе Воронежа найдены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS, сбитых над городом, написал в Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. По его словам, один из боеприпасов упал в 150 метрах от ближайших строений, а другой — рядом с дачным домом.

Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день, — говорится в сообщении.

Он уточнил, что транспортировка упавших боеприпасов невозможна, саперам придется подрывать их на месте. По этой причине жители ряда домов будут эвакуированы.

Во время взрывных работ — 22 ноября около 14:00 — прошу жителей города сохранять спокойствие, — добавил Гусев.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов назвал уничтожение ракет ATACMS над Воронежем серьезным ударом по репутации производителя американского оружия. Он подчеркнул, что все ракеты были перехвачены до достижения целей.

Воронеж
Воронежская область
Александр Гусев
ВСУ
ракеты
ATACMS
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Житель Пензы получил четыре года за интимную переписку с девочкой
Глава РТС объяснил, как формируется статистика цен на бензин
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.