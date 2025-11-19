Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:59

«Имиджевый удар»: Алаудинов о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS

Алаудинов: ВСУ нанесли удар по имиджу производителя сбитых под Воронежом ATACMS

Обломки ракеты ATACMS Обломки ракеты ATACMS Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Уничтожение российскими ПВО американских ракет ATACMS, которыми ВСУ пытались атаковать Воронеж, наносит серьезный удар по репутации производителя этого оружия, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что все ракеты были перехвачены до достижения целей.

Таким образом, мы уже показали, что наши зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут. Поэтому, я так думаю, что таким образом украинцы нанесли имиджевый удар по производителю этих ракет, — отметил генерал-лейтенант.

По словам Алаудинова, это демонстрирует высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны и ставит под сомнение боевые качества американского ракетного вооружения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ 18 ноября днем попытались ударить по Воронежу ракетами ATACMS. В ведомстве добавили, что расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки. Также ВС РФ сбили «Панцирем» все выпущенные по городу ракеты противника.

Апти Алаудинов
ВСУ
ракеты
Воронеж
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине
Погряз в судах: что происходит с Киркоровым, будут ли корпоративы с певцом
«Блат»: Гордон высказалась о решении суда в пользу Долиной
«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни
ЛУКОЙЛ раскрыл свои планы по активам в европейской стране
Путин обозначил сроки проведения прямой линии
Путин раскрыл, что для России недопустимо в сфере ИИ
Балалаечник-душитель и педофил-патологоанатом: главные ЧП дня
Раскрыто содержание плана США по завершению конфликта на Украине
Прокуратура Польши предъявила обвинения двум диверсантам-украинцам
Агурбаш рассказала о главном предназначении женщин
Путин предложил создать штаб для управления сферой ИИ
В России рассказали, как ИИ поможет в обработке обращений к Путину
Агурбаш рассказала трогательную историю о создании главного хита
Путин обратил внимание на «боль» футбольных болельщиков
Население меньше Химок: сборная Кюрасао впервые вышла на ЧМ по футболу
Агурбаш рассказала о своих правилах воспитания
Солист «Иванушек» объяснил феномен Кадышевой
Путин заявил о важности «фронтального внедрения» отечественных технологий
Мерц заявил о стараниях Германии вооружить Украину дальнобойными ракетами
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.