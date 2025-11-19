«Имиджевый удар»: Алаудинов о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS Алаудинов: ВСУ нанесли удар по имиджу производителя сбитых под Воронежом ATACMS

Уничтожение российскими ПВО американских ракет ATACMS, которыми ВСУ пытались атаковать Воронеж, наносит серьезный удар по репутации производителя этого оружия, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что все ракеты были перехвачены до достижения целей.

Таким образом, мы уже показали, что наши зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут. Поэтому, я так думаю, что таким образом украинцы нанесли имиджевый удар по производителю этих ракет, — отметил генерал-лейтенант.

По словам Алаудинова, это демонстрирует высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны и ставит под сомнение боевые качества американского ракетного вооружения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ 18 ноября днем попытались ударить по Воронежу ракетами ATACMS. В ведомстве добавили, что расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожил две пусковые установки. Также ВС РФ сбили «Панцирем» все выпущенные по городу ракеты противника.