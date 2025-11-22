Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 16:16

В деле «кошелька Зеленского» случился новый поворот

На Украине объявили в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек украинского президента Владимира Зеленского», и его финансист Александр Цукерман объявлены в розыск на Украине, следует из базы МВД страны. В карточках обоих указана дата исчезновения и статьи обвинения, связанные с легализацией преступных средств и участием в преступной организации.

По данным МВД, оба фигуранта проходят по делу, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) связывают с крупной коррупционной схемой в энергетике. Миндич дополнительно проходит по статье о вмешательстве в деятельность госдеятеля.

Обыски у Миндича, главы Минюста Германа Галущенко и в компании «Энергоатом» прошли 10 ноября в рамках операции «Мидас». Как утверждает следствие, участники схемы могли отмыть не менее $100 млн. По предварительной информации, Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.

Ранее стало известно, что бизнесмен вел крайне скрытный образ жизни. Миндич избегал публичных мест, проводил встречи только в своем офисе в том же доме, где жил сам и президент Украины, использовал автомобили с оперативными номерами и применял меры контрнаблюдения для конспирации.

розыски
Украина
бизнесмены
коррупция
