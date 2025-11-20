Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, вел крайне скрытный образ жизни, сообщило издание «Украинская правда» в своем журналистском расследовании. Согласно полученным данным, он избегал публичных мест и проводил все деловые встречи исключительно в собственном офисе, расположенном в том же здании, где находилась его квартира.

Как отмечает издание, предприниматель практически не появлялся на улицах пешком, предпочитая передвигаться на автомобилях с оперативными номерными знаками без надлежащих юридических оснований. Для обеспечения конфиденциальности в местах встреч сообщников применялись специализированные меры контрнаблюдения, что свидетельствует о высокой степени конспирации.

По информации осведомленных источников в политических кругах, Миндич никогда не посещал рестораны, поскольку у него дома работал личный повар. Все деловые обеды и ужины организовывались в его кабинете на улице Грушевского, 9А, который находился всего тремя этажами выше его жилого помещения.

Важным обстоятельством является то, что в этом же доме располагается квартира Зеленского. Данный факт, как отмечается в материале, обеспечивал Миндичу дополнительную защиту, поскольку территория вокруг здания и внутри него патрулировалась сотрудниками управления госохраны в соответствии с законом.

Ранее имя Зеленского заметили в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, министр энергетики Герман Галущенко покрывал предпринимателя, получая благодаря этому некую выгоду от главы государства.