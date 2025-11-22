Бегство офицеров с фронта и козыри России: новости СВО к вечеру 22 ноября

Бегство офицеров с фронта и козыри России: новости СВО к вечеру 22 ноября

Украинские офицеры бегут из-под Волчанска и Красноармейска, российская армия готовится одержать крупную победу уже к Новому году, Трамп признал, что Москва обладает всеми козырями перед мирными переговорами. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские офицеры со всех ног бегут с передовой

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что украинское руководство заманивает солдат на передовую линию обманным путем. По его словам, большинство военных сдаются в плен, поскольку командование отказывает в ротации личного состава армии.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин констатировал, что, если украинские бойцы не сбегут из-под Волчанска, вырваться им оттуда не удастся. Он отметил, что армия противника спасает прежде всего офицерские кадры. Такая картина, по словам Дандыкина, наблюдается и в районе Красноармейска (Покровска).

Бойцы «вгрызлись» в одно из направлений

Как рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, российские войска фактически достигли окраин города Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, группировка «Восток» ведет наступление по широкому фронту.

Министерство обороны также сообщило, что Вооруженные силы России освободили два населенных пункта. Речь идет о Звановке в ДНР и Новом Запорожье в Запорожской области. В операциях участвовали подразделения группировок «Юг» и «Восток».

Как отметили в ведомстве, освобождение Звановки позволило еще больше осложнить положение гарнизона противника в Северске. Что касается Нового Запорожья, взятие населенного пункта ВС РФ завершило установление контроля на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ пророчат крупную победу к Новому году

Дандыкин также предположил, что российские войска уже скоро могут освободить Волчанск. По его мнению, это может произойти к Новому году. Дандыкин напомнил, что город находится недалеко от границы.

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день под контролем российской армии находится 80% территории Волчанска. При этом Дандыкин убежден, что с освобождением Купянска дело пойдет намного быстрее.

ВСУ дорого заплатили за нехватку маскировки

Как узнал источник в силовых структурах, украинские подразделения, находящиеся в Сумской области, столкнулись с дефицитом материалов для маскировки позиций, в том числе базовых масксетей. В связи с этим противник часто попадает под удар со стороны российской армии.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по авиационной базе противника в городе Лебедине Сумской области. По его данным, этот объект, хотя и прекратил использоваться для базирования авиационной техники, продолжал функционировать как центр запуска БПЛА. Министерство обороны это не комментировало.

Боец 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск также рассказал, что беспилотник привел украинских военнослужащих на позиции ВС РФ под Северском. По его словам, в итоге солдаты сами не поняли, как оказались в российском плену.

Трамп раскрыл, в чьих руках находятся козыри

Как сообщает журнал The Spectator, новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать политическим крахом для лидера бывшей советской республики Владимира Зеленского. По мнению журналистов, Вашингтон обладает значительными рычагами воздействия на Киев.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что если мирный план Трампа по Украине сработает и стороны заключат соглашение, Россия выйдет из конфликта абсолютным победителем. По его словам, при таком раскладе Москва укрепит свои позиции «морально и экономически».

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

При этом сам Трамп констатировал, что президент России Владимир Путин обладает всеми козырями перед возможными мирными переговорами по Украине. Такая оценка дана в контексте обсуждения нового мирного плана, предложенного США.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска

«Искандер» разнес в клочья психбольницу с ВСУ: удары по Украине 22 ноября

Гибель мирных, тысячи курян без света: как ВСУ атакуют Россию 22 ноября