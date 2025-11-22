Освобождение Вооруженными силами России Звановки в Донецкой Народной Республике позволило еще больше осложнить положение гарнизона противника в Северске, сообщили в Министерстве обороны РФ. Зачистить населенный пункт и установить над ним полный контроль позволило мужество и героизм российских военнослужащих, блокировавших усилия врага по налаживанию путей сообщения, передает ТАСС.

Это позволило российским военным планомерно зачистить населенный пункт, установив над ним полный контроль. Достигнутый успех позволил еще больше осложнить положение вражеского гарнизона в Северске, — говорится в заявлении ведомства.

Российские войска освободили Звановку в эту субботу, 22 ноября. Кроме того, военнослужащие установили контроль над Новым Запорожьем в Запорожской области. По данным Министерства обороны, в операциях участвовали бойцы подразделений группировок «Юг» и «Восток».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продолжают активные действия в районе Иванополья под Константиновкой. По его словам, ситуация характеризуется как напряженная, с постоянными городскими боями. Минобороны это не комментировало.