Российская армия одним ударом «вгрызлась» в Днепропетровскую область Минобороны сообщило о контроле на стыке Днепропетровской области и Запорожья

Освобождение Нового Запорожья завершило установление контроля на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, сообщила пресс-служба Минобороны. Группировка «Восток» закрепилась на правом берегу реки Гайчур, передает ТАСС.

После освобождения Нового Запорожья группировка войск «Восток» завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по установлению контроля над правым берегом реки Гайчур, — сказано в сообщении.

Продвижение российских подразделений в этом районе позволило закрепить линию контроля вдоль реки и обеспечить устойчивость позиций. Действия группировки «Восток» продолжаются в рамках общей операции по стабилизации обстановки в данном секторе.

Военный аналитик Борис Рожин до этого сообщал, что украинские войска лишились контроля над большей частью Красноармейска, но предпринимают попытки восстановить связь с окруженным гарнизоном путем контратак. По его оценке, сложная оперативная обстановка сложилась для ВСУ и на прилегающих к городу участках фронта. Эксперт подчеркнул, что ситуация для украинских войск «близка к катастрофической».