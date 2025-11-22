Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:48

Российская армия одним ударом «вгрызлась» в Днепропетровскую область

Минобороны сообщило о контроле на стыке Днепропетровской области и Запорожья

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Освобождение Нового Запорожья завершило установление контроля на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, сообщила пресс-служба Минобороны. Группировка «Восток» закрепилась на правом берегу реки Гайчур, передает ТАСС.

После освобождения Нового Запорожья группировка войск «Восток» завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по установлению контроля над правым берегом реки Гайчур, — сказано в сообщении.

Продвижение российских подразделений в этом районе позволило закрепить линию контроля вдоль реки и обеспечить устойчивость позиций. Действия группировки «Восток» продолжаются в рамках общей операции по стабилизации обстановки в данном секторе.

Военный аналитик Борис Рожин до этого сообщал, что украинские войска лишились контроля над большей частью Красноармейска, но предпринимают попытки восстановить связь с окруженным гарнизоном путем контратак. По его оценке, сложная оперативная обстановка сложилась для ВСУ и на прилегающих к городу участках фронта. Эксперт подчеркнул, что ситуация для украинских войск «близка к катастрофической».

Минобороны
ВС РФ
Днепропетровская область
Запорожская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для мирных переговоров
Гибель мирных, тысячи курян без света: как ВСУ атакуют Россию 22 ноября
В МИД России раскрыли, кто давит на Трампа для срыва мира на Украине
Магнитные бури сегодня, 22 ноября: что завтра, головная боль, бессонница
Молекулярная кухня: что это такое и с чем ее едят
«Рубикон» очистил небо от дронов ВСУ
У популярного чая выявили неожиданный побочный эффект
Доллар пробил дно? Курсы валют сегодня, 22 ноября, что с евро и юанем
В МИД России назвали важные темы по Украине, которые готовы обсуждать США
«Важнейшее достижение»: раскрыто значение ММФ БРИКС для Санкт-Петербурга
Полиция арестовала бывшего президента
Российская армия одним ударом «вгрызлась» в Днепропетровскую область
«Свежая кровь»: американист оценил перспективы Дрисколла на новой должности
Антикварные елочные игрушки: цены, виды и где искать
Розыск, огромные долги, рак жены: куда пропал «двойник» Пугачевой Песков
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади
Минобороны объяснило важность освобождения Звановки
Раскрыты планы расширения формата ММФ БРИК
«Более 5 тыс. участников»: организаторы ММФ БРИКС подвели итоги форума
В БРИКС появится международный аналог «Честного знака»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.