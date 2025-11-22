ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по авиационной базе Вооруженных сил Украины в городе Лебедине Сумской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. По его информации, данный объект, хотя и прекратил использоваться для базирования авиационной техники, продолжал функционировать как центр запуска беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Удар по Лебедину: направление — авиабаза. Хотя самолеты там давно не базируются, объект используется как узел запуска БПЛА, как точка корректировки маршрутов беспилотников в глубину России, — сказал собеседник.

Также на базе осуществлялась корректировка маршрутов полетов дронов в направлении российской территории. Лебедев уточнил, что в непосредственной близости от авиабазы расположены казарменные помещения и учебные подразделения, ранее относившиеся к авиационной сфере. Координатор подчеркнул, что данная цель имеет адресный характер и представляет операционную значимость для украинской стороны.

