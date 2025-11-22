Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 11:02

ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Сумской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские военные нанесли удар по авиационной базе Вооруженных сил Украины в городе Лебедине Сумской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. По его информации, данный объект, хотя и прекратил использоваться для базирования авиационной техники, продолжал функционировать как центр запуска беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Удар по Лебедину: направление — авиабаза. Хотя самолеты там давно не базируются, объект используется как узел запуска БПЛА, как точка корректировки маршрутов беспилотников в глубину России, — сказал собеседник.

Также на базе осуществлялась корректировка маршрутов полетов дронов в направлении российской территории. Лебедев уточнил, что в непосредственной близости от авиабазы расположены казарменные помещения и учебные подразделения, ранее относившиеся к авиационной сфере. Координатор подчеркнул, что данная цель имеет адресный характер и представляет операционную значимость для украинской стороны.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над крупным опорным пунктом Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гай в Днепропетровской области. Операция по взятию укрепленного объекта заняла всего 15 минут.

ВС РФ
ВСУ
СВО
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Авария с тягачом под Саратовом унесла жизнь одного человека
Германию ткнули носом в неудобную правду о плане Трампа
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.