Гибель мирных, тысячи курян без света: как ВСУ атакуют Россию 22 ноября

22 ноября Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 69 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки в Сызрани погибли два человека. После ударов по подстанции в Курской области около трех тысяч жителей остались без света. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО сбили 69 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Силы ПВО в ночь на 22 ноября сбили 69 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.

16 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над территорией Республики Крым. По три беспилотника было сбито над Волгоградской и Курской областями. Два дрона уничтожено над Воронежской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Губернатор Самарской области сообщил о гибели двух человек при атаке БПЛА

Два человека погибли в Сызрани в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он добавил, что еще двое пострадали и получают необходимую медицинскую помощь.

«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. <…> С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека», — отметил глава региона.

Федорищев подчеркнул, что ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, специалисты занимаются ликвидацией последствий и проводят обследование территории.

Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Ранены два мирных жителя.

«В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона во дворе частного дома пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания необходимой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение», — заявили в штабе.

Кроме того, дрон атаковал машину в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

В Белгородской области при атаке ВСУ погибла супружеская пара

Вечером 21 ноября в Белгородской области при атаке ВСУ погибла супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что их четырехлетний ребенок тяжело ранен.

«В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое — супруги. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что бойцы самообороны доставили мальчика в Шебекинскую центральную районную больницу — его состояние оценивается как средней тяжести. После первичной медицинской помощи ребенка перевезут в областную детскую больницу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ ударили по подстанции и лишили света тысячи курян

Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка трех тысяч абонентов», — сообщил Хинштейн.

Как уточнил глава региона, предварительно, пострадавших в результате украинской атаки нет. Восстановительные работы начнутся уже в ближайшее время.

