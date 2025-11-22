Лидеры ЕС увидели в плане Трампа основу для урегулирования конфликта Страны Евросоюза опубликовали совместное заявление по мирному плану Трампа

Европейские лидеры подписали совместное заявление по мирному плану президента США Дональда Трампа. В документе, опубликованном на сайте Евросоюза, говорится, что американский план содержит важные элементы и является основой, которая потребует дополнительной работы.

Первоначальный вариант плана из 28 пунктов включает важные элементы, необходимые для установления справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что проект является основой, которая потребует дополнительной работы, — гласит текст заявления.

В нем также указывается, что европейцы готовы участвовать в изменении плана Трампа. Обращение подписали руководители ЕС, лидеры Канады, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Польши, Великобритании и Японии.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что 24 ноября в Анголе состоится экстренный саммит ЕС по Украине. Необычное место проведения он объяснил тем, что в этот день в Луанде состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что российско-украинское противостояние и разногласия внутри ЕС достигли переломного момента. По словам политика, теперь стороны смогут выйти из тупика, поддержав мирную инициативу Трампа.