«Спартак» забил первый российский гол в сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев стал автором первого российского гола команды в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NEWS.ru. На 43-й минуте домашнего матча 16-го тура против ЦСКА игрок замкнул передачу аргентинца Эсекьеля Барко, это был розыгрыш углового.

К 75-й минуте встречи красно-белые ударили по воротам армейцев уже девять раз. ЦСКА попытался поразить ворота хозяев шесть раз. К данному моменту счет на табло по-прежнему 1:0 в пользу «Спартака».

После первого круга «Спартак» являлся единственной командой в лиге, в составе которой не отличались игроки из России. Все 24 мяча забили легионеры.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов выразил готовность вернуться в клуб. По словам спортсмена, такое развитие событий стало бы для него очень радостным. В текущем сезоне Попов играет в Болгарии за команду «Арда». Футболист планирует завершить профессиональную карьеру и в перспективе освоить должность спортивного директора.

До этого известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг резкой критике решение руководства «Спартака» об отставке главного тренера Деяна Станковича. Он заявил, что увольнение специалиста после двух последовательных побед выглядит несвоевременным и лишенным логики.