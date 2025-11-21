Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:06

Экс-полузащитник «Спартака» оценил перспективу вернуться в клуб

Экс-полузащитник «Спартака» Попов признался, что был бы рад вернуться в клуб

Ивелин Попов Ивелин Попов Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался в беседе с «РБ-Спорт», что с радостью мог бы вернуться в московский футбольный клуб. По его словам, это было бы очень здорово.

Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность. Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение, — поделился Попов.

В текущем сезоне Попов выступает на своей родине в Болгарии за клуб «Арда». По данным издания, футболист намерен завершить игровую карьеру и в дальнейшем попробовать себя в качестве спортивного директора.

Ранее экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин назвал предстоящее очное дерби непредсказуемым. По его мнению, у красно-белых будет эмоциональный всплеск из-за смены тренера, а армейцы столкнутся с проблемами функционального характера.

футболисты
Спартак
спорт
карьера
