Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА дал прогноз на московское дерби Экс-футболист Масалитин заявил, что матч «Спартака» и ЦСКА будет непредсказуемым

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с NEWS.ru назвал предстоящее очное дерби непредсказуемым. По его мнению, у красно-белых будет эмоциональный всплеск из-за смены тренера, а армейцы столкнутся с проблемами функционального характера.

В их первой игре уже к 20-й минуте счет был 3:1. Наверняка, на такое никто не рассчитывал. Когда назначают нового тренера, у команды всегда происходит эмоциональный всплеск — каждый хочет проявить себя, чтобы завоевать место в составе. ЦСКА будет посложнее: много игроков было задействовано в сборных, а также только восстановились от повреждений. Тяжело подготовить команду функционально, когда она приезжает в разном состоянии, — заявил Масалитин.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи в 16:45 по мск. После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками, а ЦСКА расположился на втором месте с 33 баллами.

Ранее ветеран красно-белых Валерий Гладилин заявил NEWS.ru, что новым тренером «Спартака» должен быть человек со «спартаковским прошлым». По его мнению, стоит рассмотреть кандидатуры Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Андрея Тихонова.