12 ноября 2025 в 13:24

Ветеран «Спартака» назвал идеальных кандидатов на пост тренера команды

Гладилин назвал Титова, Тихонова и Аленичева идеальными кандидатами в «Спартак»

Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Новым тренером московского «Спартака» должен быть человек со «спартаковским прошлым», заявил NEWS.ru ветеран команды Валерий Гладилин. По его мнению, стоит рассмотреть кандидатуры Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Андрея Тихонова.

Это должен быть спартаковец. Сейчас исполняет обязанности Вадим Романов, он работает в академии. Есть Станислав Черчесов, но он при деле и продолжает работать в «Ахмате». Я бы назвал тройку Аленичев, Тихонов, Титов. Достаточно опытных спартаковцев. Но пусть руководство не торопится. Сейчас Романов проведет концовку чемпионата, а дальше будет видно, — сказал Гладилин.

Он поддержал решение об увольнении Станковича. По словам Гладилина, игра и результат «Спартака» не обнадеживают болельщиков.

Станкович ранее покинул должность главного тренера «Спартака». На данный момент клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство и игроки «Спартака» поблагодарили Станковича за проделанную работу.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов. В заявлении футбольного клуба сказано, что он является воспитанником спартаковской школы. В 1997–1998 годах Романов выступал за дубль красно-белых.

Спартак Москва
РПЛ
тренеры
команды
Кирилл Николаев
К. Николаев
