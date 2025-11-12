«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале резко раскритиковал решение руководства московского «Спартака» об отставке главного тренера Деяна Станковича. По его словам, увольнение специалиста после двух побед подряд выглядит несвоевременным и нелогичным.

Станковича уволили. Тренера «Спартака». После двух побед. А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо, — отметил Губерниев.

Во вторник футбольный клуб «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с сербским специалистом по соглашению сторон. В заявлении клуба было отмечено, что руководство не удовлетворено текущим турнирным положением команды в Российской премьер-лиге.

После 15 сыгранных туров «красно-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице. От лидирующих «Краснодара» и ЦСКА команда отстает на восемь очков.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности тренера назначен Вадим Романов. В 1997–1998 годах он выступал за дубль «красно-белых». Затем играл в различных клубах, включая «Химки», «Орел» и «СКА-Энергию». С 2015 года Романов работал в детско-юношеском футболе. С августа 2020 года занимал пост главного тренера спартаковской академии.