Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 02:22

«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»

Губерниев посчитал увольнение Станковича из «Спартака» дешевым цирком шапито

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале резко раскритиковал решение руководства московского «Спартака» об отставке главного тренера Деяна Станковича. По его словам, увольнение специалиста после двух побед подряд выглядит несвоевременным и нелогичным.

Станковича уволили. Тренера «Спартака». После двух побед. А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо, — отметил Губерниев.

Во вторник футбольный клуб «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с сербским специалистом по соглашению сторон. В заявлении клуба было отмечено, что руководство не удовлетворено текущим турнирным положением команды в Российской премьер-лиге.

После 15 сыгранных туров «красно-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице. От лидирующих «Краснодара» и ЦСКА команда отстает на восемь очков.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности тренера назначен Вадим Романов. В 1997–1998 годах он выступал за дубль «красно-белых». Затем играл в различных клубах, включая «Химки», «Орел» и «СКА-Энергию». С 2015 года Романов работал в детско-юношеском футболе. С августа 2020 года занимал пост главного тренера спартаковской академии.

Дмитрий Губерниев
отставки
Спартак
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что испортит впечатление при видеозвонке
«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон
Война Трампа с мэром Нью-Йорка: город на грани беспорядков, что дальше
«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России
Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы
«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Почему турецкий самолет С-130 разбился в Грузии: самые реальные причины
Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи
Названы две версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске
«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова
Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет
Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно
«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.