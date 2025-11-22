Раскрыта причина отказа бойцов ВСУ сдаваться в Димитрове

Украинские солдаты в Димитрове избегают массовой сдачи в плен из-за страха быть уничтоженными своими, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, фиксируются лишь единичные попытки выйти к российским позициям.

Мы видим немногочисленные попытки сдаться. Почему немногочисленные? Потому что все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага, — рассказал Пушилин.

Глава региона также уточнил, что все маршруты, по которым украинские подразделения еще могут покинуть город, находятся под огневым контролем российских сил.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что командиры ВСУ блокируют частоту 149.200, чтобы солдаты не могли сдаться в плен российским военным. Политик подчеркнул, что это связано с ежедневным ростом числа украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.