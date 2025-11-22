Политолог объяснил, почему США может оказать давление на ЕС и Украину

Президент США Дональд Трамп может оказать давление на Евросоюз и киевскую администрацию для принятия мирного договора в интересах республиканцев, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, желание Трампа ускорить подписание плана об урегулировании украинского конфликта обусловлен шатким положением его партии накануне выборов к Конгресс.

В Америке обостряется внутриполитическая ситуация: республиканцы недавно проиграли на местных выборах довольно разгромно, а в следующем году предстоят выборы в конгресс. Положение Трампа будет и дальше становиться все более шатким, если не будет подвижек в принятии мирного плана. Поэтому сейчас у него есть мотивация надавить на Украину и Европу, — заявил Дудаков.

Политолог отметил, что у Трампа есть возможности для оказания давления на украинского президента Владимира Зеленского и Евросоюз. По его словам, глава Белого дома может ужесточить тарифы для Европы и прекратить предоставлять информацию разведслужб для Украины.

У Трампа есть возможности для давления на Украину и Евросоюз. Можно дальше раскручивать антикоррупционный трек, угрожать тарифами Европе и санкциями Украине о прекращении предоставления развединформации, — заключил Дудаков.

Ранее Дудаков заявил, что европейские элиты пытаются сорвать подписание Зеленским мирного плана США, чтобы остановить снижение своих рейтингов. По его словам, основные западные лидеры имеют показатели от 10 до 15%.