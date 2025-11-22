Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 16:44

В МИД указали на стратегическую ошибку Запада в отношении России

Рябков: Запад допустил стратегическую ошибку в оценке решимости России

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Страны Запада совершают стратегическую ошибку, отвергая решимость России защищать свои интересы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, попытки добиться поражения Москвы изначально обречены, так как ядерную державу невозможно победить стратегически.

Мы имеем дело с очень серьезным противником, противником историческим. Неслучайно они вознамерились нанести России стратегическое поражение, по большому счету отрицая очевидное, что ядерную державу победить стратегически невозможно. <...> Но это их стратегическая ошибка. Я думаю, она трансформируется в конечном счете в признание, — заключил Рябков.

Дипломат отметил, что в отношениях с Западом возможны лишь ситуативные форматы взаимодействия при условии строгого баланса интересов. При этом обсуждаемые различия между столицами Запада не влияют на подходы Москвы и не имеют значения для российского понимания международной ситуации.

Ранее французский журнал Valeurs Actuelles сообщил, что западные страны демонстрируют максимальную разобщенность в вопросах поддержки Украины, перекладывая друг на друга финансовое и энергетическое бремя. Издание констатирует, что этот стратегический недостаток в отношениях с Россией стал причиной поражения Украины и может привести к краху НАТО.

