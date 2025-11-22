Собчак арестовала «полиция моды» в Шанхае Собчак обвинили в отсутствии стиля за спортивный костюм на выставке в Шанхае

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фото с выставки современного искусства в Шанхае. Она посетила музей в черном спортивном костюме и красной шапке. Подписчики раскритиковали образ телеведущей. Один из комментаторов написал: «Где стиль?»

В Шанхае сейчас идет биеннале совриска. Походила по галереям — получила массу положительных эмоций, — отметила Собчак.

Собчак отдыхает в Китае с сыном Платоном, которого она родила в браке с актером Максимом Виторганом. Журналистка уточнила, что эта поездка стала подарком мальчику на его девятилетие. Для перелета она выбрала бомбер бренда Loewe, брюки от Push Button и туфли от Phoebe Philo. Образ телеведущая решила дополнить сумкой The Row и очками Rick Owens.

Ранее ведущая отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Собчак вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от бренда Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.