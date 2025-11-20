Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:47

«Пришло время»: Собчак покинула Россию

Собчак заявила, что улетела в Шанхай вместе с сыном

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале, что улетела из России в Китай. По ее словам, она отправилась в Шанхай вместе с сыном Платоном. Журналистка уточнила, что эта поездка стала подарком мальчику на его девятилетие.

Долго ждали этой поездки. <…> С трех лет он изучает китайский, пришло время посетить страну, с которой нас так много связывает, — рассказала Собчак.

Также она опубликовала фотографию в новом образе. Знаменитость отметила, что на ней бомбер бренда Loewe, брюки от Push Button и туфли от Phoebe Philo. Образ телеведущая решила дополнить сумкой The Row и очками Rick Owens.

Ранее сообщалось, что Собчак с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от бренда Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.

До этого на 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical журналистка опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании. По словам Собчак, все подобные сообщения — не более, чем «кем-то выдуманный обман».

