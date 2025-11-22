Стало известно, сколько заработает Буланова за концерт в Москве «Звездач»: певица Буланова может заработать 3,6 млн рублей за концерт в Москве

Певица Татьяна Буланова получит гонорар в размере около 3,6 млн рублей за концертное выступление в одном из московских домов культуры, сообщает Telegram-канал «Звездач». При этом уточняется, что конечные цифры могут еще измениться.

Билеты по минимальной цене — от 3,5 тыс. рублей — были практически полностью распроданы. В наличии оставалось всего 35 мест.

Ранее артист Артур Базинян выступил с обвинениями в адрес директора Булановой, сообщив о применении насилия к ставшим популярными в соцсетях танцорам. По его утверждению, супруги Алена и Максим Алалыкины приняли решение покинуть команду артистки после серьезного конфликта с новым директором, в ходе которого последний якобы применил физическую силу в отношении Алены. Однако руководитель все отрицает.

До этого музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что решение Татьяны Булановой о прекращении сотрудничества с танцорами может оказаться финансово невыгодным для певицы. По его оценке, артистка рискует потерять существенную часть дополнительных доходов в преддверии новогоднего периода, традиционно являющегося наиболее прибыльным для концертной деятельности.