22 ноября 2025 в 18:19

Премьер Нидерландов внезапно исчез перед своим выступлением

Премьер Нидерландов исчез перед речью на саммите G20 в Йоханнесбурге

Дик Схоф Дик Схоф Фото: IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф исчез из зала саммита G20 в Йоханнесбурге перед запланированным выступлением, сообщает РИА Новости. Когда председатель форума Сирил Рамафоса объявил его речь, вместо премьера слово взял министр финансов Элко Хайнен.

Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов, — сказал Хайнен после исчезновения Схофа.

По данным корреспондента агентства, сам Хайнен объяснять исчезновение Схофа не стал. Лидерский саммит проходит 22–23 ноября в закрытом формате, без доступа прессы. Участие от России принимает замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее европейские чиновники резко раскритиковали американский план урегулирования конфликта на Украине. Некоторые политики рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обратиться к психиатру. Чиновники также напомнили, что Соединенные Штаты не могут в одностороннем порядке размораживать российские активы.

До этого политолог Александр Рар заявил, что экс-канцлер Германии Олаф Шольц пытается переложить ответственность за строительство «Северного потока» на своих предшественников — Герхарда Шредера и Ангелу Меркель. По словам эксперта, такая риторика связана с антироссийской повесткой ЕС и напоминает «охоту на ведьм».

