Премьер Нидерландов внезапно исчез перед своим выступлением Премьер Нидерландов исчез перед речью на саммите G20 в Йоханнесбурге

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф исчез из зала саммита G20 в Йоханнесбурге перед запланированным выступлением, сообщает РИА Новости. Когда председатель форума Сирил Рамафоса объявил его речь, вместо премьера слово взял министр финансов Элко Хайнен.

Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов, — сказал Хайнен после исчезновения Схофа.

По данным корреспондента агентства, сам Хайнен объяснять исчезновение Схофа не стал. Лидерский саммит проходит 22–23 ноября в закрытом формате, без доступа прессы. Участие от России принимает замглавы администрации президента Максим Орешкин.

