Под Воронежем подорвали боевые блоки от сбитых ракет ВСУ Губернатор Гусев заявил об успешном подрыве блоков от сбитых ракет под Воронежем

В Воронежской области успешно проведена операция по подрыву боевых блоков от сбитых ракет ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его информации, подрыв осуществили в садовом некоммерческом товариществе «Дальние сады».

Подрыв боевых блоков в СНТ «Дальние сады» произведен успешно. Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов. Подъезды к ряду участков в СНТ останутся перекрыты. Но в большую часть товарищества допуск его жителей возобновлен, — уточнил руководитель.

Ранее Гусев сообщал, что на юго-западной окраине Воронежа были обнаружены неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS, сбитых при отражении атаки Вооруженных сил Украины. По его информации, один из боеприпасов упал в 150 метрах от ближайших зданий, а другой оказался в непосредственной близости от дачного строения.

Заместитель начальника Главного военного политического управления ВС РФ Апти Алаудинов охарактеризовал уничтожение ракет ATACMS над Воронежем как серьезный удар по репутации американских производителей вооружений. Он подчеркнул, что все запущенные ракеты были перехвачены до достижения назначенных целей.