Умер сооснователь группы DZIDZIO

Умер украинский музыкант, сооснователь группы DZIDZIO Олег Турко, известный как Лесик, сообщила журналистка Мария Панчишина на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ему было 58 лет.

Официально причины кончины артиста не называются, но известно, что в минувшем году он перенес состояние клинической смерти. Жена певца заявляла, что это произошло вследствие отравления. Сердце Турко остановилось прямо на концерте, врачам удалось вернуть его к жизни, но самочувствие музыканта значительно ухудшилось.

Ранее умер Стив Уитакер, являвшийся одним из основателей, барабанщиком и бэк-вокалистом культовой хеви-метал-группы Barren Cross. Отмечается, что музыкант на протяжении длительного времени боролся с редким нейродегенеративным заболеванием.

До этого сообщалось, что известный британский музыкант и один из основателей хэви-метал-группы Savage Кристофер Крис Брэдли умер после продолжительной болезни. Группу Брэдли собрал, когда ему было всего 16 лет.

Ранее стало известно, что скончался известный музыкант и основатель ансамбля «Светилен» Дмитрий Гаркави. На момент смерти ему было 60 лет. Прощание с музыкантом состоялось 8 ноября. Пресс-служба Ивановской государственной филармонии выразила соболезнования близким Гаркави.