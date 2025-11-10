Создатель группы Savage скончался после продолжительной болезни

Известный британский музыкант и один из основателей хэви-метал группы Savage Кристофер Крис Брэдли умер после продолжительной болезни, заявили участники музыкального коллектива в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Группу Брэдли собрал, когда ему было всего 16 лет.

Savage с грустью сообщает, что солист и басист Крис Брэдли скончался после долгой борьбы с болезнью, — говорится в публикации.

В 1981 году композиции Let It Loose и Dirty Money привлекли внимание не только слушателей, но и именитых музыкантов, включая членов группы Metallica. В 1983 году Savage выпустили дебютный альбом Loose N Lethal, ставший бестселлером в США.

Из-за нехватки поддержки со стороны лейбла и менеджмента Savage распалась в 1986 году. Однако в 1995 году группа вновь объединилась по просьбе фанатов и выпустила альбом Holy Wars. Затем последовали диски Babylon, Xtreme Machine и Sons of Malice.

