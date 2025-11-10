Найдена идеальная формула для баланса кофе и чая BJN: три чашки кофе к двум чашкам чая помогают снизить проблемы с сердцем

Употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, следует из исследования, опубликованного в журнале British Journal of Nutrition. Наиболее благоприятное состояние здоровья наблюдалось у людей, которые придерживались соотношения «две чашки чая к трем чашкам кофе» и регулярно пили воду.

Ученые выяснили, что хлорогеновая кислота из кофе снижает риск диабета и нарушений нервной системы, а также поддерживает микрофлору кишечника. Катехины из чая обладают противовоспалительными свойствами, защищая сосуды и ткани от повреждений.

Авторы исследования также напомнили, что избыток кофеина может вызвать бессонницу и перебои сердечного ритма, а чрезмерное потребление воды — нарушение электролитного баланса.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что тыквенный латте может вызывать расстройство пищеварения. По его словам, напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара.