Клюква, апельсин и корица — топ-трио для согревающего и полезного чая: вот как готовлю лучший зимний напиток

Когда за окном мороз, этот напиток создает особенное ощущение уюта. Аромат апельсина, корицы и ягод наполняет весь дом, а согревающий эффект помогает расслабиться.

Для этого согревающего напитка мне понадобится: клюква (100 г), половина апельсина, черный или зеленый чай (1 ст. л.), вода (1 л), корица (1 палочка), мед по вкусу.

Готовлю заварку: клюкву (если замороженная, даю ей немного оттаять) кладу в заварочный чайник или френч-пресс. Апельсин тщательно мою и нарезаю тонкими кружками вместе с кожурой — именно в ней содержится больше всего ароматных эфирных масел. Добавляю апельсин к клюкве и хорошенько разминаю ложкой или пестиком, чтобы ягоды и цитрус пустили сок. Это основа будущего вкуса. Затем добавляю чайную заварку и палочку корицы. Заливаю все крутым кипятком, закрываю крышкой и настаиваю не менее 15 минут. Такой долгий настой нужен, чтобы напиток получился насыщенным и ароматным. Мед добавляю только в слегка остывший чай, чтобы сохранить все его полезные свойства. Разливаю по чашкам через ситечко.

