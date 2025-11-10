Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:36

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога действует на территории всей Одесской области.

В Одессе прогремел взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по связанным с оборонной промышленностью украинским объектам энергетики. Для этого использовались авиация, дроны и ракетные войска. Кроме того, были уничтожены пункты дислокации ВСУ и наемников в 143 районах. Силы ПВО также сбили украинскую ракету «Нептун», семь снарядов HIMARS и 247 беспилотников.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад осознал бесполезность своей военной поддержки Украины после российских ударов. По его словам, Киев не может получить эффективные системы ПВО, из-за чего запасы союзных стран истощаются. Как подчеркнул аналитик, это показало слабость вооружения Запада.

В то же время Украина потеряла гигаватт электроэнергии. За этим последовали аварийные отключения на 12 часов и более: все государственные ТЭС остановлены. Хотя часть мощностей постепенно восстанавливается, режим веерных отключений сохранится на несколько недель.

