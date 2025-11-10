Глава управления ЖКХ в одном из российских регионов умер в 45 лет

Глава управления ЖКХ в одном из российских регионов умер в 45 лет Глава управления ЖКХ в Прикамье Дмитрий Дементьев скончался в 45 лет

Начальник муниципального учреждения «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» Дмитрий Дементьев скончался в возрасте 45 лет, сообщила администрация Чердынского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Он занимал руководящий пост с 17 августа 2024 года, отвечая за работу жилищно-коммунальной сферы муниципального образования.

Администрация Чердынского муниципального округа с прискорбием сообщает, что 8 ноября 2025 года на 46-м году жизни преждевременно ушел из жизни Дементьев Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович был человеком слова и дела — инициативным, энергичным, предприимчивым, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила о кончине советского и российского ученого-правоведа, академика РАН Юрия Толстого на 99-м году жизни. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в вузе.

Также стало известно о кончине американской актрисы Бетти Харфорд в возрасте 98 лет. Известная по сериалам «Династия» и «Бумажная погоня» артистка мирно ушла из жизни в кругу родных 2 ноября 2025 года.