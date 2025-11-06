Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 03:00

Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях

Эксперт ЖКХ Бондарь: обнаружить утечку газа можно с помощью мыльного раствора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявить утечку газа в домашних условиях можно с помощью нанесения мыльного раствора на краны, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такую аварию не всегда можно определить по запаху, так как не все люди наделены острым обонянием.

Для тех, кто не улавливает запахи, существует простой тест [для выявления утечки газа] мыльным раствором: смешайте воду с шампунем или мылом, нанесите на швы, краны и трубы. Появление пузырей покажет, где выходит газ. Также сильная утечка создает шум вроде шипения или свиста, который слышен в тихой комнате около труб или плиты. Рукой можно ощутить прохладный поток газа у соединений, — заявил Бондарь.

По его словам, в случае обнаружения утечки необходимо покинуть дом и незамедлительно обратиться к специалистам. В такой ситуации эксперт предостерег от использования гаджетов и огнеопасных предметов в помещении.

При подозрении на утечку откройте окна, закройте краны, выйдите на улицу и позвоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Предупредите соседей. Никогда не зажигайте спички, не включайте свет или телефон в комнате с газом — искра может вызвать пожар. Не трогайте оборудование, — резюмировал Бондарь.

Ранее в Новосибирской области произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате происшествия пострадала пожилая женщина. Огнем были повреждены частный дом, надворные постройки и гараж общей площадью 100 квадратных метров.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
