Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 16:56

В Еврокомиссии не определились с финансированием Украины

Еврокомиссия пока не подготовила предложение по финансированию Украины

Фото: europarl.europa.eu

Еврокомиссия продолжает работу над предложением по финансированию Украины на 2026–2027 годы, заявил представитель ЕК Баляш Уйвари. Приоритетом в обсуждениях остается использование замороженных российских активов, сообщает РИА Новости.

Проделана большая работа в рамках Еврокомиссии. Работа все еще продолжается. <…> Мы работаем над вариантами, конечно, нашим приоритетом остается решение на основе иммобилизованных российских активов, — сказал Уйвари.

Ранее западные СМИ сообщили, что из-за задержки выплаты репарационного кредита Украине странам Европейского союза придется искать альтернативные источники финансирования в своих бюджетах. Весной у Киева могут закончиться финансовые резервы, и Европейская комиссия активизировала переговоры с Бельгией.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает два альтернативных способа финансирования Украины: использование средств из общего долга ЕС или прямые взносы и гранты от стран-членов. Оба предложения будут изложены в официальном документе для правительств стран — членов ЕС. В Еврокомиссии считают репарационный кредит предпочтительным, несмотря на возражения Бельгии, заблокировавшей эту инициативу на октябрьском саммите.

