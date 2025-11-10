Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 18:30

Пачки свежеотпечатанных долларов нашли у «спонсора» Зеленского

На Украине в ходе обыска у бизнесмена Миндича нашли пачки долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пачки свежеотпечатанных долларов нашли на Украине в рамках обыска у бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича, передает Telegram-канала SHOT. Миндич сбежал из страны в Европу за несколько часов до прибытия сотрудников НАБУ. Бизнесмена называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Канал отмечает, что важность расследования против бизнесмена заключается в том, что оно может доказать участие главы страны в масштабных коррупционных схемах с участием высокопоставленных лиц. Стало известно, что в этом замешан и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, а также другие чиновники, которые выводят деньги и переводят их в зарубежную недвижимость.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что вывод средств за границу осуществляется соратниками Зеленского через офшоры и криптовалюту. Экс-парламентарий полагает, что НАБУ интересуется отмыванием денег через Одесский припортовый завод и делом о газодобывающей компании Burisma, к которому может быть причастен сын экс-президента США Джо Байден.

Ранее Зеленского обвинили в участии в коррупционных схемах в сфере энергетики. Депутат Рады Артем Дмитрук так прокомментировал фото НАБУ с набитыми валютой сумками после обысков у Миндича.

