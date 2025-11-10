Зеленского обвинили в заработке на энергетике и воровстве Дмитрук: Зеленский наживается на энергетике, пока гибнут люди

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в коррупционных схемах в энергетической сфере, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук. Так парламентарий прокомментировал фото Национального антикоррупционного бюро Украины с набитыми валютой сумками, опубликованные после обысков у бизнесмена Тимура Миндича.

Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине, — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди, — заявил Дмитрук.

Парламентарий также подчеркнул, что граждане вынуждены самостоятельно покупать генераторы. Между тем, по его словам, «киевский режим» получает прибыль от энергетических схем.

Ранее Дмитрук сообщил, что власти Украины во главе с Зеленским спровоцировали противостояние с собственным народом из-за проводимых репрессий. По его словам, ушедшие с фронта мужчины, а их уже более 300 тыс. человек, объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости.

До этого Дмитрук заявил, что ситуация под Красноармейском (Покровск) в ДНР стала критической для Украины и может привести к краху линии фронта. Он назвал происходящее преступлением властей против народа. Политик считает, что власти засекретят информацию о неудачах и ограничат освещение в СМИ.