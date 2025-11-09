В Раде раскрыли, чем обернулись для Украины репрессии Зеленского Депутат Дмитрук: репрессии вылились в противостояние украинцев с властями

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским спровоцировали противостояние с собственным народом из-за проводимых репрессий, написал народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его словам, ушедшие с фронта мужчины, а их уже более 300 тысяч — объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости.

Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Сегодня репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается всё большего числа людей, — заявил Дмитрук.

Дмитрук отметил, что время покажет, в какой форме это произойдет — протест, массовое движение или политический приговор. По его мнению, уже сейчас ясно, что режим Зеленского получит свою строгую и справедливую оценку, которая, по его словам, будет неизбежной.

Ранее Дмитрук заявил, что ситуация под Красноармейском (Покровском) в ДНР стала критической для Украины и может привести к краху линии фронта. Он назвал происходящее преступлением властей против народа. Политик считает, что власти засекретят информацию о неудачах и ограничат освещение в СМИ.