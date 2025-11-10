Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:51

Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не нужны «Посейдон» и «Буревестник»

Лукашенко: Белоруссии не нужны «Посейдон» и «Буревестник»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости размещения на территории страны российских стратегических вооружений, таких как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». Свое мнение он аргументировал глобальным характером этих систем и текущим состоянием отношений с Россией, передает агентство БелТА.

Сегодня у нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. «Орешник», ядерное вооружение. «Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно, — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что для обеспечения обороноспособности стране необходимо развивать собственные вооружения, включая стрелковое оружие и военную технику, а не полагаться исключительно на тактическое ядерное оружие.

Ранее президент Белоруссии заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории страны. По его словам, мобильная система начнет нести боевое дежурство уже в декабре текущего года.

Буревестник
Посейдон
Белоруссия
Александр Лукашенко
