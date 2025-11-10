Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» будет перемещаться по Белоруссии

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии после ввода в боевой состав, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, мобильная система начнет нести боевое дежурство уже в декабре текущего года, передает БелТА.

Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар, — сказал Лукашенко.

Относительно тактического ядерного оружия Лукашенко констатировал, что американская сторона до сих пор не обладает точной информацией о его размещении в республике. При этом он подтвердил, что оружие прошло плановое техническое обслуживание на российских предприятиях с последующим возвращением в Белоруссию в модернизированном исполнении.

Глава государства пояснил, что детальная информация о вооружениях не разглашается преднамеренно, прежде всего для зарубежных наблюдателей. Ранее неоднократно отмечалось, что решение о размещении российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» принято исключительно из соображений укрепления обороноспособности союзного государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия приступила к серийному выпуску «Орешника». Он подчеркнул, что данный ракетный комплекс средней дальности уже поставлен на боевое дежурство в ВС РФ.