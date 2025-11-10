Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:32

Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии

Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» будет перемещаться по Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии после ввода в боевой состав, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, мобильная система начнет нести боевое дежурство уже в декабре текущего года, передает БелТА.

Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар, — сказал Лукашенко.

Относительно тактического ядерного оружия Лукашенко констатировал, что американская сторона до сих пор не обладает точной информацией о его размещении в республике. При этом он подтвердил, что оружие прошло плановое техническое обслуживание на российских предприятиях с последующим возвращением в Белоруссию в модернизированном исполнении.

Глава государства пояснил, что детальная информация о вооружениях не разглашается преднамеренно, прежде всего для зарубежных наблюдателей. Ранее неоднократно отмечалось, что решение о размещении российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» принято исключительно из соображений укрепления обороноспособности союзного государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия приступила к серийному выпуску «Орешника». Он подчеркнул, что данный ракетный комплекс средней дальности уже поставлен на боевое дежурство в ВС РФ.

Александр Лукашенко
Белоруссия
ракета «Орешник»
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Стало известно, на сколько в РФ участились смертельные ДТП с участием детей
Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки
Директор магазина зарезал подчиненную во время застолья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.