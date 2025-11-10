Ситуация на Украине достигла критической фазы из-за проблем с энергетикой, в Красноармейске грядет решающее сражение, а президент Украины Владимир Зеленский обратился к США из-за опасений за объекты в Киеве. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Грядет решающая битва за Красноармейск

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о попытке Вооруженных сил Украины деблокировать единственный выход из Красноармейска (Покровска). По его словам, речь идет о населенном пункте Гришино. Пушилин также отметил, что противник попытался прорваться в северной части Красноармейска. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Пленный украинский солдат Александр Авраменко признал, что армия не имеет шансов прорваться в Красноармейск. По его мнению, ВСУ лучше сдаваться российским военным. Авраменко осознал, что его используют как «расходный материал».

При этом, как считает военный эксперт Василий Дандыкин, Красноармейск будет освобожден российскими военными уже в ближайшее время. По его словам, предстоящая зима «будет горячей». После этого ВС РФ предстоит решить судьбу агломерации, а развитие ситуации зависит от успехов на Краснолиманском направлении.

Ситуация на Украине достигла критической фазы

Министерство обороны сообщило, что российская авиация атаковала украинские военные объекты, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Под удар попали аэродромы, центр радиоразведки и склады с реактивными снарядами к системе залпового огня «Ольха». Также уничтожены цеха сборки и места хранения БПЛА дальнего действия.

Кроме того, российские военные ударили по подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское в Сумской области. Поражены позиции ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.

Как констатировал Пушилин, ситуация на Украине приблизилась к критической фазе из-за проблем с энергетикой. Однако, несмотря на это, Киев продолжает доставлять неудобства жителям Донбасса.

ВС РФ освободили сразу два села

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток». Кроме того, ВС РФ освободили семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение на территории Купянска.

Как сообщил источник в силовых структурах, российские военнослужащие также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области. По его данным, им удалось ликвидировать в том числе сержанта сил специальных операций.

Кроме того, как рассказал Пушилин, ВС РФ ликвидировали украинских военнослужащих в районе Родинского при попытке прорвать кольцо вокруг Димитрова (Мирноград). При этом противник продолжает атаки позиций российских подразделений.

Для чего Киеву понадобились Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах заказать у США сразу 27 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, политик рассчитывает, что европейские партнеры также предоставят Киеву имеющиеся у них системы противовоздушной обороны.

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, Зеленский просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты военных объектов в Киеве и Одессе. По его словам, эти города имеют ключевое значение для логистики поставок вооружения.

Зеленскому посоветовали бежать из страны

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил мнение, что Зеленского устранят до Рождества. По его словам, это произойдет, если политик не сбежит «на одну из своих дач».

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема убежден, что Зеленский должен прекратить атаки БПЛА на российские регионы. Он также призвал политика вернуться за стол переговоров с Москвой.

Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глубоким заблуждением утверждение о способности Украины выиграть на поле боя. Он также напомнил, что переговоры зависли не по вине Москвы.

