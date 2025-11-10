Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:17

«Это невозможно»: пленный украинец о положении ВСУ под Красноармейском

Пленный украинец Авраменко признал неспособность ВСУ войти в Красноармейск

ВС Украины ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

У солдат ВСУ шансов прорваться в Красноармейск (украинское название — Покровск) нет, лучше им сдаваться российским военным, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на слова пленного солдата армии Украины Александра Авраменко. По его словам, к нему пришло осознание, что его используют как «расходный материал».

Шансов прорваться в Покровск нет. Сильно стреляют, бахают. Там уже начал осознавать, что меня как расходный материал, как мясо используют. <…> Зайти в Покровск [для ВСУ] — это невозможно. Проще сразу, как высадили, проще сразу сдаваться, — сказал боец.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Тимченко сообщил об избиениях новобранцев сотрудниками ТЦК в процессе распределения и на учебном полигоне. По его словам, примерно 50 человек, имеющих ограничения по здоровью, были насильно отправлены в зону боевых действий после изъятия личных документов.

Кроме того, генерал-майор Владимир Попов заявил о планах продвижения подразделений ВС РФ в направлении агломерации Дружковка — Славянск — Краматорск после освобождения Красноармейска и Купянска. По его информации, данный фронтовой участок получит статус приоритетного для российских войск.

ВСУ
Красноармейск
пленные
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.