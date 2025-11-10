«Это невозможно»: пленный украинец о положении ВСУ под Красноармейском

У солдат ВСУ шансов прорваться в Красноармейск (украинское название — Покровск) нет, лучше им сдаваться российским военным, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на слова пленного солдата армии Украины Александра Авраменко. По его словам, к нему пришло осознание, что его используют как «расходный материал».

Шансов прорваться в Покровск нет. Сильно стреляют, бахают. Там уже начал осознавать, что меня как расходный материал, как мясо используют. <…> Зайти в Покровск [для ВСУ] — это невозможно. Проще сразу, как высадили, проще сразу сдаваться, — сказал боец.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Тимченко сообщил об избиениях новобранцев сотрудниками ТЦК в процессе распределения и на учебном полигоне. По его словам, примерно 50 человек, имеющих ограничения по здоровью, были насильно отправлены в зону боевых действий после изъятия личных документов.

Кроме того, генерал-майор Владимир Попов заявил о планах продвижения подразделений ВС РФ в направлении агломерации Дружковка — Славянск — Краматорск после освобождения Красноармейска и Купянска. По его информации, данный фронтовой участок получит статус приоритетного для российских войск.