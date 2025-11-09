Определена цель российской армии после освобождения Красноармейска

После освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) и Купянска подразделения ВС РФ будут продвигаться в сторону агломерации Дружковка — Славянск — Краматорск, объяснил aif.ru генерал-майор Владимир Попов. По его словам, этот участок фронта станет приоритетным направлением для российских сил.

Следующим шагом наши войска сосредоточатся на прерывании коммуникаций агломерации сразу с двух направлений. Вероятно, это понимают и в Киеве, наш натиск пойдет с юга и с северо-востока, — отметил Попов.

Генерал подчеркнул, что задача по выходу к этому району имеет ключевое значение. По его оценке, сделать это желательно до наступления зимы, чтобы ВСУ не успели укрепить позиции и создать новые оборонительные рубежи.

Попов также добавил, что ударам на Ореховском направлении отводится особое значение. По его словам, это главное направление боев на юге: российские силы уже заняли Малую Токмачку и продвигаются по стыку Запорожской и Днепропетровской областей. Генерал добавил, что взятие Орехова позволит установить контроль над крупной транспортной развязкой и железной дорогой, ведущей к Запорожью.

После того как такой узел окажется в наших руках, мы получим выход на столицу области и прервем снабжение врага по рокадным дорогам на юге. Итогом станет критическое положение ВСУ на еще одном участке фронта, — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также заявил, что после Красноармейска российская армия может освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Красный Лиман. Он также не исключил, что ВС РФ усилят продвижение в Харьковской и Сумской областях.