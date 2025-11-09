Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 19:12

Определена цель российской армии после освобождения Красноармейска

Генерал Попов: ВС России пойдут к Краматорску из освобожденного Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

После освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) и Купянска подразделения ВС РФ будут продвигаться в сторону агломерации Дружковка — Славянск — Краматорск, объяснил aif.ru генерал-майор Владимир Попов. По его словам, этот участок фронта станет приоритетным направлением для российских сил.

Следующим шагом наши войска сосредоточатся на прерывании коммуникаций агломерации сразу с двух направлений. Вероятно, это понимают и в Киеве, наш натиск пойдет с юга и с северо-востока, — отметил Попов.

Генерал подчеркнул, что задача по выходу к этому району имеет ключевое значение. По его оценке, сделать это желательно до наступления зимы, чтобы ВСУ не успели укрепить позиции и создать новые оборонительные рубежи.

Попов также добавил, что ударам на Ореховском направлении отводится особое значение. По его словам, это главное направление боев на юге: российские силы уже заняли Малую Токмачку и продвигаются по стыку Запорожской и Днепропетровской областей. Генерал добавил, что взятие Орехова позволит установить контроль над крупной транспортной развязкой и железной дорогой, ведущей к Запорожью.

После того как такой узел окажется в наших руках, мы получим выход на столицу области и прервем снабжение врага по рокадным дорогам на юге. Итогом станет критическое положение ВСУ на еще одном участке фронта, — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также заявил, что после Красноармейска российская армия может освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Красный Лиман. Он также не исключил, что ВС РФ усилят продвижение в Харьковской и Сумской областях.

ВС РФ
Краматорск
Красноармейск
СВО
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попал в аварию»: полет медицинского вертолета обернулся трагедией
Стало известно, кто оказался пятым пассажиром разбившегося Lamborghini
Смертельная авария с тремя авто случилась на набережной российского города
Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тысяч рублей
Газа лишилась одного вида связи
Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов
Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды
Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии
Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям
Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом
Выбираем шуруповерт: аккумуляторный или сетевой?
Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину
Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше
Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко
«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой
Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram
«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова
В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины
«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте
Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.