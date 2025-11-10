Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:42

«Зима будет горячей»: военэксперт об освобождении Красноармейска

Военэксперт Дандыкин: освобождение Красноармейска произойдет очень скоро

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Красноармейск (Покровск) будет освобожден Вооруженными силами России в ближайшее время, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, после этого армии РФ предстоит решить судьбу агломерации, а развитие ситуации зависит от успехов на Краснолиманском направлении.

Освобождение Красноармейска произойдет достаточно скоро. Дальше будет решаться судьба агломерации. Все зависит от того, как будет получаться на Краснолиманском направлении. Там уже бои за Константиновку завязались. Я думаю, что зима будет горячей, несмотря на холода, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что под Красноармейском предстоит серьезная работа, в которой будет задействована в том числе и Росгвардия. По мнению военэсперта, освобождение этого города создаст условия для продвижения армии РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.

После взятия Красноармейска вокруг города еще придется активно поработать, в том числе и Росгвардии. Армия РФ затем может пойти в Днепропетровскую и Запорожскую области. Сейчас еще один котел, в который попали ВСУ, — это Димитров, он же Мирноград. Там достаточно большая агломерация, несколько десятков квадратных километров, и везде надо делать зачистку. Пока в плен сдаются мало, — резюмировал Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, переодеваясь в гражданскую одежду. Он отметил, что российские бойцы, имея богатый опыт, отслеживают ситуацию и пресекают эти попытки.

Красноармейск
Россия
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
