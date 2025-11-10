Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:06

«Кинжалы» уничтожили военные «сокровищницы» ВСУ

Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по аэродромам и складам ВСУ

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация атаковала украинские военные объекты, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщила пресс-служба Минобороны. Под удар попали аэродромы, центр радиоразведки ВСУ и склады с реактивными снарядами к системе залпового огня «Ольха». Также были уничтожены цеха сборки и места хранения БПЛА дальнего действия.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Российские военные также ударили по подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское в Сумской области. Кроме того, поражены позиции ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.

Украинские войска потеряли более 130 военных, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу М777 калибра 155 мм. ВС РФ также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами и снаряжением.

Ранее двое бойцов группировки «Восток» в селе Волчьем Днепропетровской области захватили опорный пункт, выбив оттуда шестерых украинских военных. Как рассказал старший стрелок с позывным Звезда, для этого использовали тактический прием обхода под названием «кочерга».

