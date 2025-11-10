Президента Украины Владимира Зеленского устранят до Рождества, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон. В интервью РИА Новости он отметил, что это произойдет, если он не сбежит «на одну из своих дач».

Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему Bugatti и в одно из своих логовищ — на одну из дач по всему миру, либо его убьют. Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдет, — сказал Уилкерсон.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу и может в любой момент покинуть страну. Американский полковник в отставке также подчеркнул, что не следует позволять президенту Украины избежать правосудия, поскольку он должен понести ответственность за свои действия перед своим и российским народами.

До этого бывший советник главы Пентагона предположил, что тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть собственного лидера. По его мнению, именно поэтому Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.