ВС России освободили несколько крупных зданий в Купянске ВС РФ освободили семь крупных строений и одно заводское сооружение в Купянске

Вооруженные силы России освободили семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение на территории Купянска, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. Он также сообщил, что войска существенно продвинулись по улице Дзержинского.

В течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики использовали как укрепрайон, — уточнил военный.

При этом в Минобороны заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря о «зачистке» в Купянске, либо утратил связь с реальностью, либо пытается скрыть правду. В ведомстве полагают, что политик не владеет оперативной обстановкой.

Ранее стало известно о ликвидации украинского «информационного диверсанта» Антона Бондаренко с позывным Бандерос. Мужчина распространял фейки об СВО. Операция по его устранению прошла на занятой ВСУ территории в Харьковской области.