Стало известно о ликвидации украинского «информационного диверсанта» Под Харьковом ликвидирован распространявший фейки о ходе СВО пиарщик Бандерос

Российская администрация Харьковской области сообщила в Telegram-канале о ликвидации украинского «информационного диверсанта» Антона Бондаренко (позывной Бандерос), распространявшего фейки об СВО. Отмечается, что операция прошла на территории, занятой ВСУ.

Установлено, что указанное лицо исполняло в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия» функции так называемого пиар-куратора, осуществляя фактическое руководство подрывной информационной деятельностью, — говорится в сообщении.

Как сообщили российские силовики, он отвечал за координацию связей с западными медиа для создания и распространения преднамеренно ложного антироссийского нарратива. Его роль выходила за пределы обычного пропагандиста и могла рассматриваться как организатор информационно-деструктивных акций, направленных на подрыв международного авторитета России.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фейки о России можно объяснить тем, что Запад лицемерит. Сенатор указал, как западные страны «не замечают» атаки дронов на детские сады в РФ. Запад, по его мнению, стремится изобразить Россию варваром.