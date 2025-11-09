Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 17:42

Стало известно о ликвидации украинского «информационного диверсанта»

Под Харьковом ликвидирован распространявший фейки о ходе СВО пиарщик Бандерос

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская администрация Харьковской области сообщила в Telegram-канале о ликвидации украинского «информационного диверсанта» Антона Бондаренко (позывной Бандерос), распространявшего фейки об СВО. Отмечается, что операция прошла на территории, занятой ВСУ.

Установлено, что указанное лицо исполняло в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия» функции так называемого пиар-куратора, осуществляя фактическое руководство подрывной информационной деятельностью, — говорится в сообщении.

Как сообщили российские силовики, он отвечал за координацию связей с западными медиа для создания и распространения преднамеренно ложного антироссийского нарратива. Его роль выходила за пределы обычного пропагандиста и могла рассматриваться как организатор информационно-деструктивных акций, направленных на подрыв международного авторитета России.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фейки о России можно объяснить тем, что Запад лицемерит. Сенатор указал, как западные страны «не замечают» атаки дронов на детские сады в РФ. Запад, по его мнению, стремится изобразить Россию варваром.

Украина
Харьковская область
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили эвакуацию детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.