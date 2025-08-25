В Совфеде объяснили, почему Запад распространяет фейки о России Сенатор Джабаров: Запад лицемерит и не замечает атаки дронов на детсады в России

Фейки о России можно объяснить тем, что Запад лицемерит, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор указал, как западные страны «не замечают» атаки дронов на детские сады в РФ. Запад, по его мнению, стремится изобразить Россию варваром.

При этом, когда украинские дроны или ракеты, поставляемые Западом, бьют по жилым домам, детским садам, гражданским автомобилям, а также по пожилым людям, никто этого словно бы не замечает. Это явное лицемерие и политика двойных стандартов в самом ярком проявлении, — подчеркнул Джабаров, объясняя фейки о России.

Так политик прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о военном производстве на заводе Flex в украинском Мукачево под видом выпуска гражданской продукции. Министр дал такой ответ после заявления Киева об ударе по предприятию, которое якобы производило исключительно кофемашины.

Ранее Джабаров назвал условие для нового выстраивания отношений с Финляндией. По его словам, для этого Хельсинки важно занять нейтральную позицию по украинскому вопросу, но ждать быстрых результатов не следует.