В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией Джабаров: для хороших отношений с РФ Финляндии надо занять нейтралитет по СВО

Россия начнет заново выстраивать отношения с Финляндией, если Хельсинки займет нейтральную позицию по украинскому вопросу, заявил в эфире «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ждать скорых результатов при этом не стоит из-за русофобских настроений в соседней стране.

Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо изменить некоторое свое поведение и отношение к России, как минимум занять нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной, — сказал Джабаров.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Также глава государства подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее.

До этого директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что республика сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией. По его словам, Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли.