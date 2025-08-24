Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:11

Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»

Лавров: на заводе по производству кофемашин в Мукачево выпускалось оружие

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Под прикрытием выпуска гражданской продукции на заводе Flex в Мукачево могло размещаться военное производство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. Так он прокомментировал заявление украинской стороны об ударе по предприятию, которое, по утверждениям Киева, производило исключительно кофемашины.

Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация <...>. Вы думаете, если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских <…>, это дает неприкосновенность? Я так не думаю. Я не думаю, что это справедливо, — сказал Лавров.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по военно-производственному объекту в городе Мукачево Закарпатской области. По оценкам экспертов, на данном заводе осуществлялась сборка комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выразил мнение, что инцидент на заводе «Флекстроник» в Мукачево не является самоподрывом. Он обратил внимание на то, что на этом объекте производилась не только гражданская продукция. По его словам, даже если США планировали исключительно мирное производство, украинская сторона могла интегрировать в процесс военные компоненты.

Сергей Лавров
МИД РФ
интервью
кофемашины
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.