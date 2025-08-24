Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских» Лавров: на заводе по производству кофемашин в Мукачево выпускалось оружие

Под прикрытием выпуска гражданской продукции на заводе Flex в Мукачево могло размещаться военное производство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC. Так он прокомментировал заявление украинской стороны об ударе по предприятию, которое, по утверждениям Киева, производило исключительно кофемашины.

Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация <...>. Вы думаете, если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских <…>, это дает неприкосновенность? Я так не думаю. Я не думаю, что это справедливо, — сказал Лавров.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по военно-производственному объекту в городе Мукачево Закарпатской области. По оценкам экспертов, на данном заводе осуществлялась сборка комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выразил мнение, что инцидент на заводе «Флекстроник» в Мукачево не является самоподрывом. Он обратил внимание на то, что на этом объекте производилась не только гражданская продукция. По его словам, даже если США планировали исключительно мирное производство, украинская сторона могла интегрировать в процесс военные компоненты.